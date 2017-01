Nintendo: Zelda-Produzent Aonuma kündigt großen eShop-Sale an

28.01.2017 um 18:15 Uhr In diesem Video kündigt Nintendos Eiji Aonuma, Produzent der Zelda-Reihe, die "The Legend of Zelda"-Angebotswochen 2017 im eShop an. Vom 26. Januar bis 9. Februar sind dort alle Spiele der beliebten Action-Adventure-Serie für 3DS und Wii U herabgesetzt. So können sich Fans schon einmal gebührend auf den Release von Zelda: Breath of the Wild vorbereiten.

