Nintendo Quest: Im Dokumentarfilm sollen 678 NES-Spiele gefunden und gekauft werden

Ist es heute, im Jahr 2016 noch möglich, offizielle Spiele für das 1985 erschienene Nintendo Entertainment System ohne die Hilfe des Internets zu finden und zu kaufen?

Robert McCallum und sein Freund Jay Bartlett wollten dies in einem Selbstversuch herausfinden und haben alles gefilmt. Dabei herausgekommen ist der Dokumentarfilm "Nintendo Quest", welcher am 25. November in den Handel kommt. Dabei erleben sie eine Odyssee, da ihre Suche zu einem Trip in die spannende Welt der Gamer und der Industrie dahinter wird. Auf der DVD mit einer Laufzeit von 93 Minuten befinden sich außerdem noch 2,5 Stunden an Bonusmaterial, welche faszinierende Einblicke und interessante Interviews bieten.

Der Film erscheint unter dem Label der WDR mediagroup. Die DVD des mehrfach ausgezeichneten Filmemachers Robert McCallum erscheint als "Limited 2 Disc Collector's Edition" in einer hochwertigen Verpackung, welche wie ein NES-Cartridge in einem Schuber aussieht. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 19,99 Euro. Die DVD wird überall im Handel erhältlich sein.