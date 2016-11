NES Classic Mini: Wann ist die Konsole wieder erhältlich? Nintendo äußert sich

Am 11. November veröffentlichte Nintendo eine Neuauflage seines klassischen Nintendo Entertainment Systems im Mini-Format - und wurde dabei offenbar gnadenlos von der großen Nachfrage überrumpelt, denn bald schon war das Gerät weitestgehend ausverkauft und nur noch zu deutlich höheren Preisen in Online-Auktionshäusern zu haben. Für alle, die noch nicht die Gelegenheit hatten, zuzuschlagen, gibt es vielleicht einen Lichtblick: Nach offenbar zahlreichen Anfragen hat Nintendo Deutschland über Twitter eine kurze Stellungnahme veröffentlicht, in dem der Konzern baldigen Nachschub für das kommende Weihnachtsfest und den Anfang des Jahres 2017 verspricht. Ob damit diesmal die Gesamtnachfrage gedeckt sein wird, ist unklar - allerdings dürfte damit auch zu Weihnachten das eine oder andere Nintendo-Herz höher schlagen.



Aufgrund zahlreicher Kundenanfragen: Wir arbeiten an #NESmini Nachlieferungen für Weihnachten & Anfang 2017. Danke für euer Verständnis. — Nintendo Deutschland (@NintendoDE) 25. November 2016

Das NES Classic Mini kommt als deutlich kleinere Version des ursprünglich im Jahr 1983 veröffentlichten Nintendo Entertainment Systems und hat 30 fest vorinstallierte Spiele im Angebot. Unter den Klassikern finden sich Titel wie Donkey Kong, The Legend of Zelda, Super Mario Bros. und Metroid. Alle enthaltenden Spiele stellten wir euch bereits in einem gesonderten Artikel vor. Im Video haben wir die Mini-Konsole derweil einem Vergleich mit dem Original-Gerät von damals unterzogen. Für weitere allgemeine Informationen, Neuigkeiten, Bilder, Trailer und mehr rund um das Nintendo Entertainment System und Nintendo selbst besucht ihr auch in Zukunft unsere umfangreiche Themenseite.

