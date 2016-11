Nintendo Classic Mini: Fan baut sich eigene Riesen-Controller-Version

Mit der Retro-Konsole Nintendo Classic Mini hat das Spieleunternehmen voll ins Schwarze getroffen. Schon am Erscheinungstag war die Konsole ausverkauft.

Doch warum auf eine Nachlieferung warten, wenn man sich selbst ein NES bauen kann? Das hat der Fan Ultimate Customs getan und ging dabei einen etwas anderen Weg als Nintendo. Anstatt die Konsole so klein wie möglich zu machen, baute er einen riesigen NES-Controller, der auch Tisch fungiert. In diesem Controller befindet sich die Hardware. Angeschlossen an den Fernseher lassen sich darauf regulär NES-Spiele spielen - wobei die Steuerung mit dem gigantischen Controller vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig ist.

Ultimate Customs versteigerte seine Riesenkonsole in der Zwischenzeit für 566 US-Dollar. Mit besonderen Design von Konsolen verdient er im Übrigen zumindest einen Teil seines Lebensunterhalts.

Wer sich nicht selbst ein NES bauen will, der muss sich aktuell noch etwas gedulden. Nintendo versprach, noch zur Weihnachtszeit neue Nintendo Classic Mini Konsolen in den Handel zu bringen.

