SNES: Archivar stellt sein Projekt wegen verlorener Module ein

Die Idee war hervorragend: Das "The SNES preservation project" wollte alle jemals erschienenen Spiele für das Super Nintendo archivieren. Doch nun liegt das Projekt in Trümmern und der Archivar will aufgeben.

Denn die Sendung eines deutschen Sammlers von SNES-Modulen im Wert von rund 10.000 US-Dollar ist auf dem Postweg verloren gegangen. Das Paket wurde von Frankfurt nach New Jersey geschickt. Der Versand in die USA war zwar versichert, nicht aber die Lieferung innerhalb des Landes. Und genau da passierte das Unglück. Archivar und Projektleiter Byuu versuchte verzweifelt, den verantwortlichen Postdienstleister USPS zu kontaktieren, doch hatte damit bisher keinen Erfolg.

Über Reddit lässt Byuu seinem Frust freien Lauf und kündigte an, alles hinschmeißen zu wollen. Er möchte den Absender jetzt entschädigen, denn die Spiele waren nur eine Leihgabe für das Archiv. Byuu meint frustriert, dass er dem Postsystem nicht hätte vertrauen dürfen und er werde nicht mehr riskieren, noch einmal die Sammlung einer Person zu verlieren.

Über Reddit versuchen die Fans des Projekts Byuu davon zu überzeugen, das Projekt weiter zu betreiben und schlagen eine Crowdfuning-Aktion vor. Allerdings zeigt sich Byuu sehr frustriert von der Situation und hat keine Lust mehr auf das Projekt.

