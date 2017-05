Pokéland: Weiteres Mobile-Spiel der Pokémon Company angekündigt

In den kommenden Tagen veranstaltet die Pokémon Company in Japan einen Alpha-Test für ein neues Pokémon-Mobile-Spiel. In Pokéland haben Spieler die Möglichkeit ihre eigenen Pokémon auf verschiedene Inseln zu schicken und sie dort gegen andere Taschenmonster antreten zu lassen. In der heute startenden Testphase können Teilnehmer bereits sechs Inseln und 52 verschiedene Abschnitte ausprobieren sowie 134 Pokémon sammeln. Zudem steht der sogenannte "Champions Tower" bis Etage 15 zur Verfügung.

Erste Bilder aus dem Mobile-Spiel Pokéland. Quelle: The Pokémon Company Der Alpha-Test findet exklusiv für japanische Android-Nutzer statt und setzt eine durchgehende Internetverbindung voraus. Zudem können Spieler ihren Nintendo Account mit der App verknüpfen, wodurch der eigene Mii in Pokéland zu finden ist. Die erspielten Errungenschaften aus dem Test werden nicht in die finale Version des Spiels übernommen. Die Alpha endet offiziell am 09. Juni 2017. Ob die Pokémon Company einen Release im Westen plant, ist derzeit nicht bekannt. Erst vor wenigen Tagen wurde mit Karpador Jump ein weiteres Mobile-Spiel aus dem Pokémon-Universum veröffentlicht.

Quelle: Kotaku