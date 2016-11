Nintendo Classic Mini: Vergleich zwischen Original-NES und Mini-Version im Video

Am 11. November 2016 veröffentlichte Nintendo mit dem Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System eine kleine Variante der Kult-Konsole des japanischen Unternehmens, die 1985 erstmals auf dem Markt erschienen ist. In unserem neuen Video haben wir die Neuauflage mit dem Original verglichen und zeigen euch die Unterschiede. Dabei liegt der Fokus von Redakteur Oliver Nitzsche auf den Bereichen Hardware, Controller, Multiplayer, Spiele sowie der Grafik. Das entsprechende Video findet Ihr unterhalb dieser Meldung.

Das Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System beinhaltet insgesamt 30 vorinstallierte Spiele - darunter Klassiker wie Castlevania, Metroid, Super Mario Bros. oder The Legend of Zelda. Eine vollständige Liste mit allen Titeln haben wir für euch an anderer Stelle bereits zusammengefasst. Die Mini-Version des NES erfreut sich derzeit großer Beliebtheit und war innerhalb kurzer Zeit bei verschiedenen Händlern vollständig ausverkauft. Nintendo gab jedoch mittlerweile bekannt, dass sie derzeit weitere Exemplare produzieren, um besonders über Weihnachten weitere Einheiten zur Verfügung stellen können. Hier geht's zu unserem Test des Nintendo Classic Mini.