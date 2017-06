Super Nintendo World: Neuer Trailer zum Mario-Themenpark

Noch vor dem Start der Olympischen Sommerspiele in Tokio im Jahr 2020 möchten Nintendo und die Universal Studios Japan die Super Nintendo World-Attraktion bauen und eröffnen. Nun haben die Unternehmen einen ersten Teaser-Trailer veröffentlicht, der einen kleinen Vorgeschmack gibt, auf was sich Besucher in wenigen Jahren freuen dürfen.



Heute Morgen wurde im Rahmen einer kleinen Zeremonie der Grundstein für Super Nintendo World im japanischen Osaka gelegt. Unter anderem war auch Mario-Erfinder Shigeru Miyamoto an der Veranstaltung beteiligt.



Bereits Ende 2016 hat Nintendo einen ersten Ausblick auf Super Nintendo World gegeben. Knapp 300 Millionen US-Dollar werden für den Bau der Themenwelt fällig. Zu den ersten Attraktionen wird die sogenannte "Mario Kart Experience" gehören. Weitere Details dazu wurden allerdings noch nicht bekannt gegeben. Neben Japan soll auch in den amerikanischen Universal Studios Florida und Kalifornien eine Super Nintendo World errichtet werden. Weitere Meldungen zu Nintendo findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Kotaku