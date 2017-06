Nintendos E3-Spotlight: Alle Spiele, Trailer & Infos

Den Auftakt machte eine Montage aus fünf Spielen: ARMS, Pokémon Tekken DX, Splatoon 2, FIFA 18 und Rocket League, die allesamt in den nächsten sechs Monaten für Nintendo Switch erscheinen werden. Auffällig dabei ist die Positionierung der Switch als Mehrspieler-Konsole, die man jederzeit mitnehmen kann, um mit seinen Freunden zu zocken. Direkt im Anschluss richtete Nintendo-Amerika-Chef Reggie Fils-Aimé ein paar Worte der Einstimmung an die Zuschauer, bevor es mit einem neuen Gameplay-Trailer zu Xenoblade Chronicles 2 so richtig losging.

Das japanische Rollenspiele verbindet Fantasy mit Sci-Fi, wird actionreiche Echtzeit-Kämpfe bieten und lockt wie die Vorgänger für Wii und Wii U mit einer gigantischen Welt, die es zu erkunden gilt. Im Trailer erhielten wir einen genaueren Eindruck von Hauptcharakter Rex, der zusammen mit seiner mysteriösen Begleiterin Pyra offenbar zum Weltenbaum Eylsium unterwegs ist. Außerdemließ sich ein erster Blick auf das Kampf-Interface erspähen, das sehr an die direkten Vorgänger erinnert - das gute Kampfsystem der letzten Teile bleibt also bis auf kleinere Anpassungen unangetastet. Einen Vorgeschmack auf die bisher ordentliche englischen Sprachausgabe lieferte das Video auch zum ersten Mal. Erscheinen soll das Rollenspiel für Switch noch im Winter 2017. Mehr erfahrt ihr in unserer E3-News.



Als nächstes zeigte sich ein alter Bekannter: Kirby! Der knuffige Vielfraß macht sich 2018 in einem neuen Abenteuer auf der Switch auf den Weg, um mal wieder den Tag zu retten. In dem Switch-Ableger, der bisher keinen konkreten Titel hat, erwartet euch anders als in den letzten beiden Heimkonsolen-Spielen wieder ein klassicher 2D-Look mit dazu passendem, typischen Kirby-Gameplay. Allerdings kann dieses Kirby-Spiel allem Anschein nach mit bis zu drei Freunden bestritten werden. Sofern ihr mit der rosa Kugel alleine im Singleplayer unterwegs seid, lassen sich statt weiteren Mitspielern Gegner als Helfer rekrutieren, die dann von der CPU gesteuert werden. Und natürlich kann Kirby wieder allerhand spaßige Spezialfähigkeiten erlangen, mit denen teilweise Rätsel gelöst werden.



Darauf hin kam Shinya Takahashi, Chef der Spiele-Entwicklung bei Nintendo, zu Wort. Dieser betont nochmals, dass 2017 viele Spiele für Switch mit Mehrspieler-Fokus anstehen und gab weiter an das Oberhaupt der Pokémon Company, Tsunekazu Ishihira. Der erinnerte die Zuschauer an die kürzliche Ankündigung von Pokémon Tekken DX für die Switch, das am 22. September 2017 erscheint. Was Ishihira-san im Anschluss zu verkünden hatte, dürfte Fans der Taschenmonster allerdings wesentlich mehr interessieren, denn er bestätigte, dass es neues Pokémon-Hauptspiel für Nintendo Switch in Entwicklung ist. Allerdings soll die Entwicklung noch etwa ein Jahr dauern.

Was danach folgte, haben sich viele Nintendo-Fans schon seit sehr vielen Jahren inniglich gewünscht. In einem sehr kurzen Clip - und nur durch ein Logo - wurde endlich Metroid Prime 4 für Switch angekündigt! Es gabe weder Gameplay zu sehen, noch machte Nintendo eine Angabe dazu, wann etwa mit dem Spiel zu rechnen ist. Vor 2018 wird's also auf keinen Fall etwas, wir rechnen sogar eher mit einem Release 2019.



Knapp 90 Minuten Spielszenen gab es dagegen zum nächsten Spiel zu bestauen - und dabei handelt es sich um einen neuen Yoshi-Ableger für Switch, der noch keinen finalen Titel besitzt. Ähnlich wie die Paper-Mario-Spiele setzt der 2D-Yoshi-Hüpfer auf eine Optik rund um Papier und Pappe. Als zentrales Feature besteht die Welt aus zwei Seiten, zwischen denen man an bestimmten Stellen wechseln kann. Wie von Nintendo gewohnt, wird dieses Feature genutzt, um Spieler mit simplen Umgebungsrätseln zu konfrontieren. Davon abgesehen greift Yoshi auf das übliche Arsenal an Fähigkeiten zurück, etwa die Möglichkeit, Gegner zu verschlucken, zu Eiern zu verarbeiten und diese dann als Wurfgeschosse zu nutzen. Fans des Sauriers können das neue Spiel nächstes Jahr selbst erleben.



Wesentlich actionreicher wird es hingegen in Fire Emblem Warriors zugehen, das als nächstes auf dem Plan stand. Hierzu gab es einen ersten Story-Trailer mit englischer Vertonung zu sehen, in dem unter anderem die beiden Protagonisten (ein Gewisterpaar) vorgestellt wurden. Außerdem sah man mit Chrom, Ryoma, Corrin, Xander und Marth bereits erste Kämpfer aus bisherigen Fire Emblems, die mit großer Sicherheit alle spielbar sein werden. Der Release wurde immer noch nicht näher spezifiziert und somit weiterhin auf Herbst 2017 datiert.



Als nächster Programmpunkt standen ein paar Ankündigungen von Zelda-Mastermind Eiji Aonuma an. Nach einer kurzen Erwähnung des Zelda-Kostüms in The Elder Scrolls 5: Skyrim für Switch, enthüllte Aonuma die beiden DLC-Erweiterungen für The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Das erste DLC-Paket "Die Legendendären Prüfungen" erscheint für Wii U und Switch bereits am 30. Juni 2017 und dreht sich um einen Challenge-Dungeon, der Link vor eine Vielzahl an Kampf-Herausforderungen stellt. Außerdem erweitert dieser DLC das Spiel um weitere Funktionen wie den Master-Modus-Schwierigkeitsgrad sowie neue Items und Rüstungen. Das zweite Paket "Die Ballade der Recken" folgt im Winter 2017 und wird die Story des Spiels erweitern. Darin geht es offenbar um die vier Recken sowie Zelda. Details zum zweiten Paket wurden bisher aber nicht verraten. Zum Abschluss dieses Segment kündigte Aonuma dann noch vier neue Amiibo-Figuren an - je eine für jeden der vier Recken. Die neuen Figuren können in den DLC-Paketen verwendet werden. Zu welchem Zweck, ist bisher aber noch unklar. Mehr zu Zelda: Breath of the Wild und den DLC-Erweiterungen erfahrt ihr auf unserer Themenseite zum Spiel.



Danach trat Reggie nochmal auf den Plan und erinnerte an die drei Turnier zu Splatoon 2, Pokémon Tekken DX und ARMS, die Nintendo auf der E3 am 13.6. und 14.6. ausrichtet und live überträgt. Ebenfalls nichts wirklich Neues war die drauf folgende Erinnerung an die Ankündigung von Mario + Rabbids Kingdom Battle, das am Tag zuvor auf der Ubisoft-Pressekonferenz enthüllt wurde und einen überraschend coolen Eindruck macht.



Kurz vor Schluss folgt noch eine feine Dritthersteller-Ankündigung. Das in der Eingangsmontage gezeigte Rocket League wurde nun offiziell für Nintendo Switch für Winter 2017 bestätigt. Die Switch-Fassung soll mit allen bisherigen Inhalten aufwarten und sogar exklusive Items und Autos sowie einen exklusiven lokalen Mehrspieler-Modus mitbringen. Außerdem werden Switch-Besitzer zusammen mit denen am PC und auf der Xbox spielen können.

Den krönenden Abschluss machte wenig überraschend Super Mario Odyssey, zu dem Nintendo einen echt irren Trailer ablieferte. Wie zuvor vermutet wird Mario in dem 3D-Abenteuer verschiedene Mützen (und sogar Outfits) tragen können und viele der neuen Features drehen sich um besagte Mützen. So kann Mario unter anderem seinen Hut auf Gegner oder NPCs werfen und dadurch in sie hineinschlüpfen! Als Gumba durch die Gegen stapfen? Klar doch. Als Bullet Bill fliegen können? Kein Problem. Sogar bestimmte Objekte kann Mario mit seiner Mütze beglücken, um diese dadurch zu nutzen. Mehr zu Super Mario Odyssey erfahrt ihr in unserer News-Meldung. Außerdem verraten wir euch schon bald in einer großen Vorschau, wie sich Super Mario Odyssey tatsächlich spielt! Erscheinen wird das Switch-Highlight übrigens am 27. Oktober 2017.



Das waren alle Inhalte des Nintendo Spotlight. Sind da auch ein paar tolle Ankündigungen für euch dabei gewesen? Oder hättet ihr euch mehr erwartet? Dann klärt uns auf im Kommentarbereich.