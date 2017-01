Eine kuriose Entdeckung, die zu einer recht absurden, jedoch plausibel erklärbaren und nachvollziehbaren, Theorie führt, hat Eurogamer nun gemacht und mit der Öffentlichkeit geteilt. Es geht um Nintendo und sein Spiel Super Mario Bros. für die Virtual Console der Wii. Wie die Webseite berichtet, besagte Virtual Console-Version des Spiels, welche kostenpflichtig im Nintendo eShop zum Download angeboten wird, auf einer ROM-Datei basieren, die im Internet heruntergeladen wurde.

Das allerdings würde absolut gegen die Auffassung von Nintendo selber verstoßen. Denn das Unternehmen hat eine klare Meinung zu Raubkopierern und vertritt diese auch nach außen hin mit Nachdruck, wie in den offiziellen FAQs zu lesen ist. Sobald man ein Spiel herunterlädt und es sich dabei nicht um einen offiziellen Vertriebskanal von Nintendo handelt, gilt man als Softwarepirat. Ob man entsprechendes Spiel als physisches Original zu Hause im Regal stehen hat, ist dabei egal. "Es ist so einfach und nicht offen für Debatten", besagen Zeilen in den zuvor verlinkten Corporate-FAQs.

Super Mario Bros. für Wii soll von illegaler ROM stammen

Wenn man sich jedoch die Dateien von Super Mario Bros. auf Wii anschaut, so stößt man auf eine bestimmte Zeile im Programmiercode. Diese für eine Emulation entscheidenden Codezeilen sollen exakt mit jenen übereinstimmen, die sich in dem Speicherabbild (ROM) der Cartridge von Super Mario Bros. befinden, welches in den 1990ern vom Entwickler Marat Fayzullin erstellt wurde. Fayzullin wurde daraufhin um Rat gebeten und bestätigte die Theorie.

"Es gibt kleinere Unterschiede zwischen den ROM-Dumps. Das hängt davon ab, welche Cartridge-Version verwendet wurde und wie diese ausgelesen wurde. Wenn du feststellst, dass deine .NES-Datei nicht mit den anderen übereinstimmt, die online gefunden werden können, dann kannst du davon ausgehen, dass sie ihre eigene ROM verwendet haben. Ich habe den Inhalt der Wii-ROM untersucht, die ihr (Eurogamer) mir gesendet habt und ind er Tat stimmt dieser mit den .NES-Dateien überein, die man online findet", sagte Fayzullin in einem Statement. Näheres verrät Eurogamer in einem Video, das ihr auch nachfolgend anschauen könnt.



Nintendo wurde zu diesem Umstand befragt, wollte isch aber bis dato nicht dazu äußern und hüllt sich in Schweigen. Der Verdacht jedoch liegt nahe, dass sich Nintendo an der Arbeit der verachteten Raubkopierer beidient und deren ROMs an eigene Kunden verkauft hat. Auch wenn das der Fall sein sollte, so wird der japanische Konzern mit diesem Handeln vermutlich nicht gegen Gesetze verstoßen, da es sich schlussendlich um das eigene Material handelt und Nintendo der Eigentümer der Daten ist. Einzig ein bitterer Geschmack von vorgelebter Doppelmoral bliebe dann in den Mündern der Kunden zurück.

Mehr interessante News und wissenswerte Infos um Nintendo - beispielsweise alles rund um die kommende Konsole Switch, die Anfang März veröffentlicht wird - findet ihr auf unserer entsprechenden und umfangreichen Themenseite. Was ihr von dieser Theorie haltet und ob ihr es schlimm fändet, wenn es der Wahrheit entspräche,, könnt ihr der Community und uns gerne in den Kommentaren unterhalb dieser Zeilen mitteilen!