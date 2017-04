SNES Classic Mini: Release angeblich in diesem Jahr

Auf das NES Classic Mini folgt angeblich das SNES Classic Mini. Wie Eurogamer von Nintendo-nahen Quellen erfahren haben will, arbeitet der Mario-Konzern tatsächlich an einer Neuauflage seiner beliebten Spielekonsole - etwaige Gerüchte kursieren seit Monaten durch das Internet. Einen Release-Zeitraum gibt es ebenfalls schon: Das Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System kommt angeblich zum diesjährigen Weihnachtsgeschäft in den Handel.

Damit würde das SNES Mini ein Jahr nach der Veröffentlichung des NES Mini erscheinen. Die Mini-Variante des populären Super Nintendo wäre einer der Gründe gewesen, warum Nintendo jüngst die Produktion des NES Classic Mini einstellte, berichtet Eurogamer weiter. Das NES Classic Mini kam im November 2016 auf den Markt - und erfreute sich großer Beliebtheit.

Die Mini-Variante der Retro-Konsole war über Monate hinweg ausverkauft. Auf Ebay und im Amazon-Marketplace kosten die Konsolen inzwischen überwiegend mehr als 200 Euro. Auf dem NES Mini sind 30 Spiele vorinstalliert, darunter populäre Klassiker wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Metroid, Donkey Kong, PAC-MAN und Kirby's Adventure.

Die Spielfortschritte lassen sich mit vorhandenen Fortsetzungspunkten sichern, sodass die früher üblichen Passwörter nicht mehr benötigt werden. Das Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System erschien zusammen mit einem Nintendo Classic Mini: NES-Controller, einem HDMI-Kabel und einem USB-Kabel zur Stromversorgung. Bei einem SNES Mini dürfte Nintendo ein ähnliches Konzept verfolgen. Sobald uns weitere Infos erreichen, erfahrt ihr das wie gewohnt auf unserer Nintendo-Themenseite.

