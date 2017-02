SNES Classic Mini: Markenschutzeintrag befeuert Gerüchte um Konsolen-Remake

Nintendo hat im November letzten Jahres eine Mini-Version seines Nintendo Entertainment Systems (NES) unter dem Markennamen Nintendo Classic Mini herausgebracht. Die kleine Konsole kommt mit 30 vorinstallierten Klassikern und einem Controller und bringt die Nostalgie der 80er und frühen 90er Jahre in moderne Wohnzimmer. Schon kurze Zeit nach dem Release des NES Classic Mini tauchten erste Gerüchte um eine Veröffentlichung der Nachfolgekonsole Super Nintendo Entertainment System (SNES) auf (wir berichteten). Die Spekulationen um ein Remake des SNES verdichten sich nun durch einen neuen Markenschutzeintrag.

Big N hat nämlich Ende 2016 das Bild eines klassischen SNES-Controllers markenrechtlich schützen lassen. Der entsprechende Antrag lässt sich beim japanischen Patent- und Markenamt einsehen, wie nintendoeverything.com im vergangenen Dezember berichtete. Nun ist ein entsprechender Eintrag auch in Europa getätigt worden. Beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) findet sich entsprechender Eintrag unter der laufenden Nummer 016361784. Der Eintrag betrifft eine "Handelsmarke ohne Text", dementsprechend gibt es keine weitere Erläuterung. Lediglich das Bild des SNES-Controllers ohne Markenbranding und ohne Tastenbeschriftung ist dort zu sehen. Eine definitive oder gar offizielle Bestätigung für die Neuauflage des SNES ist dieser Eintrag freilich nicht. In Hinsicht auf den großen Erfolg, den Big N mit dem NES Classic Mini feiert, könnte es aber ein weiteres Zeichen dafür sein, dass die Konsole doch irgendwann in Zukunft das Licht der Welt erblickt.

Ganz klare Sache ist aber, dass am 3. März 2017 Nintendos nächste Konsole Switch weltweit veröffentlicht wird. Wir gehen davon aus, dass bis zu diesem Zeitpunkt keine weiteren Großprojekte von Big N in den Vordergrund der Öffentlichkeit gerückt werden. Mehr interessante News, Infos, Videos und Screenshots zu Nintendo und den Produkten des japanischen Traditionsunternehmens findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite. Ob ihr euch über ein Remake des SNES freuen würdet und welche Spiele für euch unbedingt an Bord des Gerätes sein sollten, könnt ihr der Community und uns gerne in den Kommentaren unterhalb dieser Zeilen mitteilen!