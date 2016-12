Nintendo: Zwei bis drei Mobile-Games sollen pro Jahr erscheinen

Wenige Tage nach der Veröffentlichung von Super Mario Run in Apples App Store sprach Nintendo-Präsident Tatsumi Kimishima in einem Interview mit der japanischen Zeitung Kyoto Shimbun über die zukünftigen Mobile-Pläne des Unternehmens. Demnach plant Nintendo jährlich zwei bis drei Spiele für Smartphone und Tablet auf den Markt zu bringen. Mit Miitomo und Super Mario Run veröffentlichte Nintendo in diesem Jahr bereits zwei Mobile-Titel. Bereits vor einigen Monaten gab das Unternehmen bekannt, dass es derzeit an mobilen Varianten von Animal Crossing und Fire Emblem arbeitet. Ursprünglich sollten die beiden Spiele noch in diesem Jahr veröffentlicht werden, wurden dann jedoch auf 2017 verschoben. Weitere kommende Nintendo-Mobile-Titel sind bislang nicht bekannt.

Der Nintendo-Präsident freut sich zudem über die hohen Download-Zahlen von Super Mario Run. In der vergangenen Woche erreichte das Spiel den Meilenstein von über 50 Millionen Downloads. Bislang steht Super Mario Run nur für iOS-Geräte zur Verfügung. Ein Release für Android ist im kommenden Jahr geplant. Aus diesem Grund ist Tatsumi Kimishima auch zuversichtlich, dass der Titel die Marke von 100 Millionen Downloads erreichen wird. Laut dem Präsidenten sei der Anteil der Spieler, die die Vollversion von Super Mario Run erwerben, "sehr hoch" sein. Weitere Meldungen zu Super Mario Run findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Nintendo Everything