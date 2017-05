Nintendo Switch und Classic NES führen US-Verkäufe im April an

Einen Monat nach dem offiziellen Launch der Nintendo Switch im März 2017 gab Nintendo bekannt, dass alleine in den USA knapp eine Millionen Einheiten verkauft wurden. Damit war die Nintendo Switch die meistverkaufte Konsole im März 2017. Weltweit wurden im ersten Monat ganze 2,74 Millionen Exemplare ausgeliefert. Und auch im zweiten Monat kann Nintendo mit den Verkaufszahlen zufrieden sein. Demnach wurde die Hardware im April rund 280.000 Mal verkauft. Diese Zahlen beziehen sich nur auf den US-amerikanischen Markt. Damit konnte sich das Unternehmen erneut den ersten Platz bei den meistverkauften Konsolen des Monats sichern.

Für eine kleine Überraschung sorgte die Platzierung des Classic NES. So liegt die Mini-Version der Retro-Konsole auf dem zweiten Platz der meistverkauften Konsolen des Monats in den USA - noch vor PlayStation 4 und Xbox One. Allerdings hat Nintendo vor einigen Wochen die Produktion des beliebten Mini-NES eingestellt. Aus dem Bericht geht zudem hervor, dass Mario Kart 8 Deluxe innerhalb von zwei Tagen in den Vereinigten Staaten knapp 550.000 Mal verkauft wurde. Weitere Meldungen rund um Nintendo findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Forbes / Kotaku