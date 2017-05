Nintendo-PlayStation-Prototyp: Retro-Konsole funktioniert jetzt

Vor rund zwei Jahren wurde im Keller eines Reddit-Nutzers eine echte Konsolen-Rarität gefunden. Dabei handelte es sich um einen Prototypen der sogenannten "Nintendo PlayStation" oder auch "SNES-CD". Die Hardware aus dem Jahr 1991 entstand aus einer Zusammenarbeit zwischen Nintendo und Sony und existiert weltweit nur knapp 200 Mal. Neben einem Steckplatz für klassische SNES-Cartridges verfügt die Konsole über ein eingebautes CD-Laufwerk, das bislang allerdings nicht nutzbar war.

In den vergangenen Monaten arbeitete YouTuber Ben Heckendorn ("The Ben Heck Show") an der Reparatur der Nintendo-PlayStation. Nun hat er es geschafft, das CD-Laufwerk tatsächlich zum Laufen zu bringen. Audio- und Spiele-CDs können jetzt auf dem Prototypen abgespielt werden. Jetzt muss Ben Heck geeignete Spiele für das Laufwerk finden, was sich als sehr schwere Aufgabe herausstellt. In einem neuen YouTube-Video gibt der Konsolen-Bastler einen Einblick in die Arbeit der vergangenen Monate.



Quelle: Engadget