Nintendo DS: Die Idee der zwei Bildschirme war sehr unbeliebt bei Nintendo

Ende des Jahres 2004 veröffentlichte Nintendo mit dem Nintendo DS einen neuen Handheld, der besonders durch seine zwei voneinander getrennten Bildschirme und einem Touchscreen für jede Menge Aufmerksamkeit sorgte. In der vergangenen Woche haben wir bereits über einen aufgetauchten Prototypen des Nintendo DS berichtet. Nun hat Satoru Okada, ehemaliger General Manager in den Bereichen Research und Engineering bei Nintendo, in einem Interview mit dem Magazin Retro Gamer einige interessante Details und Hintergründe über die Entwicklung des Nintendo DS verraten.

Demnach scheint die Idee der zwei Bildschirme auf einem Handheld nicht wirklich viele Mitarbeiter bei Nintendo angesprochen zu haben. Auch der damalige Präsident Satoru Iwata sah keinen Sinn hinter dieser Idee wie Okada im Gespräch erzählte: "Präsident Iwata kam dann, um mich zu sehen. Er war sichtlich besorgt und sagte: 'Ich habe am Telefon mit Yamauchi-san gesprochen und er denkt, deine Konsole sollte zwei Bildschirme besitzen... ein wenig wie die Multi-Bildschirme beim Game & Watch, verstehst du?' Jeder weiß davon, aber die Leute wussten zu dieser Zeit nicht, dass alle diese Idee hassten, selbst Iwata."

Keiner verstand bei Nintendo, warum man nicht einfach einen großen Bildschirm für das damalige Projekt verwendete. Darüber hinaus war es unmöglich auf beide Bildschirme gleichzeitig zu schauen. Der damalige Ex-Chef Hiroshi Yamauchi hatte jedoch immer noch großen Einfluss und konnte sich mit der Idee durchsetzen. Bis heute gehört der Nintendo DS zu den erfolgreichsten Handhelden und konnte sich - inklusive DS Lite, DSi und DSi XL - insgesamt über 154 Millionen Mal weltweit verkaufen.

Quelle: Japanese Nintendo