Zelda: Nintendo-Abenteuer erscheint als Cluedo-Variante

Der Brettspiel-Hersteller USAOpoly wird im Juni 2017 eine Cluedo-Variante der Nintendo-Reihe The Legend of Zelda veröffentlichen. Nach Monopoly und Schach ist dies also das dritte Brettspiel zur beliebten Serie um die Protagonisten Link und Zelda. Die spezielle Version von Cluedo - ein Brettspiel, bei dem üblicherweise ein Mord aufgelöst wird - kommt mit einigen angepassten Regeln daher. Ganondorf hat das Triforce gestohlen, und die Spieler sollen herausfinden wer Ganondorf besiegen kann, welcher Gegenstand benötigt wird und wo er das Triforce versteckt hat.

Das Spielbrett verfügt über unterschiedliche Schauplätze, die aus der Abenteuer-Reihe bekannt sind. Zudem stehen verschiedene Persönlichkeitskarten für Link, Zelda, Impa, Rauru, Nabooru und Darunia sowie Gegenstände - Master-Schwert, Bogen, Megaton-Hammer, Bumerang - zur Verfügung. Brettspiel-Hersteller USAOpoly hat jedoch bereits bekannt gegeben, dass die Cluedo-Umsetzung von The Legend of Zelda vorerst nur in Nordamerika für einen Preis von 40 US-Dollar erscheinen wird.

Quelle: IGN