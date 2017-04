Nintendos 3DS-Handheld-Familie erhält weiteren Zuwachs. Beim neuen New Nintendo 2DS XL wurde gegenüber dem 3DS XL offenbar lediglich die 3D-Fähigkeit wegrationalisiert. Displaygröße und Rechenleistung sind identisch. Natürlich sind auch die zusätzlichen Buttons der New-Generation vorhanden, ebenso wie NFC-Funktionalität für die Verwendung von Amiibo-Karten und -Figuren ohne Zusatzhardware. Im Gegensatz zum deutlicher abgespeckten Standard-2DS kann der 2DS XL zudem zugeklappt werden, um die beiden Displays besser vor äußeren Einflüssen zu schützen.

Der New Nintendo 2DS XL erscheint hierzulande am 28. Juli 2017. Es wird zwei Farbvarianten geben: schwarz / türkis und weiß / orange. Im Lieferumfang sind neben der Konsole selbst sechs AR-Karten, eine 4-GB-Micro-SD-Karte, der Touchpen und das Netzteil enthalten. In den USA kostet der New Nintendo 2DS XL 149 US-Dollar. In Deutschland dürfte derselbe Betrag in Euro fällig werden. Flankiert wird der Launch des Nintendo 2DS XL von der Veröffentlichung von Hey! PIKMIN, Miitopia und Dr. Kawashimas diabolisches Gehirn-Jogging: Können Sie konzentriert bleiben?.

Quelle: Nintendo PM