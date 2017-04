Nintendo: NES Mini eingestampft weil Ressourcen fehlen

Nintendo kann man wohl vieles vorwerfen, doch Unehrlichkeit gehört nicht dazu. Nachdem unter vielen Gamern Frust über das Ende der NES Mini-Produktion herrscht, gibt man unumwunden zu, dass es schlicht und ergreifend an Ressourcen fehle. Gegenüber der Time erklärte President und Chief Operating Officer of Nintendo of America Reggie Fils-Aime: "Aus unserer Perspektive müssen wir uns klarmachen, wo unsere Zukunft liegt und welche Schlüsselbereiche wir befeuern wollen. Wir haben gerade eine Menge zu tun und wir verfügen nicht über grenzenlose Ressourcen."

Ursprünglich als Weihnachtsgeschenk geplant

Die ursprüngliche Idee war, die Mini-Konsole als Angebot zum Weihnachtsgeschäft anzubieten. Deshalb sollte das Gerät auch nur für diesen Zeitraum produziert werden. "Wir hatten einfach nicht damit gerechnet, dass es eine derartige Reaktion darauf geben würde", so Reggie Fils-Aime. Die Konsole war sofort ausverkauft und ist inzwischen nur noch aus zweiter Hand zu bekommen. Zwar wurde die Produktion hochgefahren und die Konsole anders als geplant bis 2017 hergestellt, doch die Nachfrage war immer noch höher als das Angebot, welches Nintendo zur Verfügung stellen konnte. Man habe laut Fils-Aime inzwischen 2,3 Millionen Geräte ausgeliefert.

Anders als von Nintendo-Präsident Tatsumi Kimishima noch im Februar 2017 angekündigt, wird es nun also keine erhöhte Produktion oder Nachproduktion mehr geben. Ein Erklärungsansatz wäre, dass man durch den initialen Erfolg der Switch seine Ressourcen neu ausrichtet und auf die Herstellung weiterer Switch-Konsolen und den neuen Nintendo 2DS XL fokussiert.

Quelle: Time