NES Mini Classic: Hacker schleusen weitere Spiele via Exploit ein

Nintendo ist mit der Classic-Mini-Variante seines NES (Nintendo Entertainment System) ein nicht unbedingt erwarteter Verkaufshit gelungen. Die nur Handteller große Heimkonsole ging seit dem Launch im November des vergangenen Jahres mehrere Hunderttausende Male über die Ladentheken in aller Welt. Was vielen Käufern, die das NES Classic Mini auch tatsächlich bespielten und nicht nur als Dekorationsstück in die Vitrine stellten, nicht gefiel, war die Beschränkung auf 30 fest vorinstallierte Spiele.

Die Hacking-Community hat sich des "Problems" angenommen und inzwischen auch eine Lösung gefunden, die Nintendo allerdings nicht besonders gut gefallen dürfte. Mittels entdecktem Exploit gelang es, das NES Classic Mini in den sogenannten FEL-Modus zu booten und so die auf dem internen Speicher liegenden Daten auszulesen. Durch ein speziell zu diesem Zweck entwickeltes Tool namens "Hackchi" können die Originaldateien nun beliebig verändert, und eben auch weitere Spiele ergänzt werden. Speichermangel ist nicht zu befürchten. Das NES Classic Mini verfügt über 512 Megabyte NAND-Flash. Ein durchschnittliches NES-Spiel bringt es nicht einmal auf 1 MB.