Metroid Prime 4: Insider spricht von Ankündigung zur E3 2017 - Gerücht

Arbeitet Nintendo tatsächlich am langerwarteten Metroid Prime 4? Laut dem Insider SuperMetalDave64 wird das Spiele-Unternehmen auf der kommenden E3 2017 den Shooter erstmals enthüllen. Dieses Gerücht verkündete er im Rahmen der aktuellen Ausgabe des SpawnCast, bei der SuperMetalDave64 zu Gast war. Metroid Prime 4 soll sich beim Team der Retro Studios in Entwicklung befinden, die bereits für die anderen drei Teile der Hauptreihe verantwortlich waren.

Darüber hinaus soll derzeit noch an einem weiteren, unbekannten Metroid-Titel gearbeitet werden. Ursprünglich behauptete der Insider, dass das Entwicklerteam der Climax Studios an diesem Spiel werkelt. Allerdings dementierte das Studio diese Behauptungen, weshalb SuperMetalDave64 nun davon ausgeht, dass sich der Titel bei einem anderen Team in Auftrag befindet.



Nintendo wird am 13. Juni 2017 um 18 Uhr deutscher Zeit die Neuheiten des Unternehmens im Rahmen einer E3-Präsentation enthüllen. Spätestens dann werden Fans erfahren, ob die Gerüchte von SuperMetalDave64 wahr sind. Weitere Meldungen und Videos zum Thema Nintendo findet Ihr auf unserer Themenseite.

via: GamePro