Nintendo nennt Einzelheiten für sein Programm zur E3 2017. Auf der vom 13. bis 15. Juni in Los Angeles stattfindenden Spielemesse will der japanische Videospiele-Publisher ein "regelrechtes Feuerwerk zünden". "Die Besucher der E3 erhalten zum Beispiel als Erste die Gelegenheit, das riesige Sandbox-Abenteuer Super Mario Odyssey und andere Titel anzuspielen, die noch 2017 für Nintendo Switch erscheinen", verspricht der Hersteller.

Zu den weiteren Highlights der Messe zählt die Videopräsentation Nintendo Spotlight: E3 2017 mit aktuellen News zu den kommenden Nintendo Switch-Spielen. Das dürfte eine klassische Pressekonferenz ersetzen. Denn auch auf der E3 2017 will Nintendo keine Keynote abhalten. Daheimgebliebene erhalten anhand von Live-Streams die Möglichkeit, das Geschehen vor Ort am heimischen Bildschirm zu verfolgen. Nintendo stellt zum Beispiel Turniere zu ARMS und Splatoon 2 in Aussicht.

Nintendo: Live-Streams von der E3 2017

Der Mario-Konzern startet sein E3-Programm am Dienstag, den 13. Juni um 18:00 Uhr deutscher Zeit, mit der Videopräsentation Nintendo Spotlight: E3 2017. Die Präsentation lässt sich im Stream verfolgen. Darin will Nintendo aktuelle Details zu Super Mario Odyssey sowie zu weiteren Nintendo Switch-Titeln verraten. Im Mittelpunkt der Präsentation stehen die Spiele, die noch 2017 auf den Markt kommen.

Unmittelbar auf die Videopräsentation Nintendo Spotlight: E3 2017 folgt die nächste von Nintendo Treehouse Live @ E3 in englischer Sprache. Dieser Livestream erlaubt erste Blicke auf die kommenden Neuheiten für Nintendo Switch und für die mobilen Konsolen der Nintendo 2DS- sowie 3DS-Familie. Alle diese Spiele werden vom 13. bis 15. Juni auf der Nintendo-Bühne live vorgeführt. Wer einen Eindruck vom Gameplay gewinnen möchte, sollte in diesen Tagen den Nintendos Twitch-Kanal im Auge behalten. Darüber hinaus bieten die Livestreams Hintergrundinformationen sowie Kommentare von Spieleentwicklern und Mitgliedern des Nintendo Treehouse-Teams. Bevor der Startschuss zur E3 fällt, will Nintendo weitere Einzelheiten über seine Aktivitäten auf der Spielemesse bekanntgeben.