Noch vor dem Beginn der Olympischen Sommerspiele in Tokio im Jahr 2020 möchte Nintendo in den Universal Studios in Osaka eine Themenwelt rund um die verschiedenen Charaktere des Nintendo-Universums eröffnen. Wie über den amerikanischen Twitter-Account des Unternehmens verraten wurde, haben sich die Verantwortlichen von Nintendo für den Namen "Super Nintendo World" entschieden. Darüber hinaus wurde bereits eine erste Konzept-Zeichnung veröffentlicht, die einen kleinen Einblick in die kommende Themenwelt gibt.



#SUPERNINTENDOWORLD featuring attractions based on many Nintendo titles is coming to Universal Studios Japan! pic.twitter.com/NcmxK0GAZ6 — Nintendo of America (@NintendoAmerica) 12. Dezember 2016

Neben dem Schloss von Prinzessin Peach, verschiedenen Röhren und einem Pilz-Haus wird es in den Universal Studios viele weitere Dinge aus der Welt von Nintendo zu entdecken geben. Das Projekt von Nintendo wurde bereits im Mai 2015 enthüllt. Insgesamt 300 Millionen US-Dollar wird das japanische Unternehmen in die Erstellung der Themenwelt investieren. Vor rund einem Monat wurde zudem bekannt gegeben, dass "Super Nintendo World" nicht nur in Japan, sondern auch in den Universal Studios in Kalifornien und Florida zu sehen sein wird. Ob es auch hier für eine Eröffnung im Jahr 2020 reichen wird, wurde bislang allerdings noch nicht bekannt gegeben.



