Nintendo: Aktie fällt seit der Ankündigung der Nintendo Switch

Die offizielle Vorstellung von Nintendos nächster Hybrid-Konsole mit dem Namen Switch - ehemals unter dem Projektnamen "Nintendo NX" bekannt - vor einigen Tagen scheint nicht nur Begeisterungsstürme losgetreten zu haben. Nachdem im Juli 2016 Nintendo dank Pokémon GO wieder mehr wert an der Börse war als Mitbewerber Sony und die Anleger von dem Konzept der nächsten und damals noch nicht offiziell vorgestellten Konsole begeistert waren, sieht die Sache nun nach der offiziellen Ankündigung der Switch ganz anders aus.

Das wenig aussagende Video zu Big Ns nächstem Flaggschiff, das im März 2017 veröffentlicht wird, scheint Anleger offenbar nicht überzeugt zu haben. So fiel die Aktie des japanischen Elektronikriesen nach der Vorstellung am vergangenen Freitag im Internet um fast sieben Prozentpunkte nach unten. Lag der Preis für eine Nintendo-Aktie vor der Enthüllung der Switch noch bei 261,60 US-Dollar, so pendelte er sich nach der Vorführung bei 242,40 US-Dollar ein.

Neben des präsentierten Konzeptes ist nämlich immer noch nichts über die Switch bekannt. Weder wie viel sie kostet, wenn sie auf dem Markt gebracht wird, noch das Spieleangebot, mit dem die Hybrid-Konsole bei den Spielern trumpfen will - bei beiden handelt es sich aber um Indikatoren, mit denen sich der wirtschaftliche Erfolg einschätzen und voraussagen lässt.

Das Präsentationsvideo scheint im Allgemeinen mehr Fragen aufgeworfen zu haben, als es Klarheit gebracht hat: Wird die Nintendo Switch über ein Touch-Display verfügen? Wie lange wird der Akku des Mobilgerätes halten? Mit welcher Leistung kommt die Switch auf den Markt? Das sind alles wissenswerte und wirtschaftlich betrachtet existenzielle Fakten, die es zu wissen gilt. Nintendo ist der Branche viele Informationen schuldig geblieben. Wann die restlichen Informationen bekanntgegeben werden und ob es etwas am aktuell sinkenden Aktienkurs der Nintendo-Aktie ändert, bleibt abzuwarten.

