NES Classic Mini: Video offenbart das Innenleben der Konsole

Seit wenigen Tagen ist es nun so weit: Nostalgiker und Spieler jüngerer Jahrgänge können sich mit dem NES Classic Mini von Nintendo 30 Spieleklassiker aus den 80er- und 90er-Jahren in kompakter Form ins heimische Wohnzimmer holen. Dabei landeten schon in der vergangenen Woche erste Bilder vom Innenleben der Konsole im Netz - wer gerne einen ausführlicheren Blick auf die von Nintendo verbaute Technik werfen möchte, kann sich nun ein Video des YouTube-Kanals JerryRigEverything zu Gemüte führen, in dem der technikversierte Kanalbetreiber das NES Classic Mini nicht nur entpackt, sondern auch sogleich aufschraubt und in seine Einzelteile zerlegt. Und siehe da: Das Innere des kleinen NES-Gehäuses offenbart ein sehr aufgeräumtes und augenscheinlich eher simples Herzstück, das aber offenbar über ein tausendfaches schneller ist, als die Originalkonsole aus dem Jahr 1983.

Hierzulande ist das NES Classic Mini am vergangenen 11. November 2016 in den Handel gekommen - offenbar erfreut sich die Retrokonsole so großer Nachfrage, dass Nintendo mit der Nachlieferung nicht ganz hinterher kommt. Wer sich trotzdem noch unschlüssig ist, ob der Kauf der Mini-Konsole lohnt, der kann einen Blick in unseren umfangreichen Testartikel werfen und sich einen Grafikvergleich zwischen dem NES Mini und der Virtual Console für Wii U ansehen. Für weitere interessante Artikel und Neuigkeiten rund um das NES Classic Mini haltet ihr auch weiterhin unsere Themenseite zum Nintendo Entertainment System im Auge.

Quelle: JerryRigEverything