Nintoaster: Fan lässt NES-Konsole mit Toaster verschmelzen

Das Nintendo Entertainment System erschien ursprünglich im Jahr 1986, und ist zahlreichen Spielern rund um den Globus bis heute eine wahre Herzensangelegenheit - und noch immer Teil von witzigen Fanprojekten. Der Reddit-Nutzer MrBananaHump etwa hat eine verrückte Casemodifikation erstellt und sein NES quasi mit einem handelsüblichen Toaster verschmelzen lassen.

Auf imgur hat der Kreativfan eine umfangreiche Bildergalerie erstellt, die uns Eindrücke vom Entstehungsprozess sowie dem fertigen Werk gibt. Der liebevoll "Nintoaster" genannte NES-Toaster lässt sich wie gewohnt an einen Fernseher anschließen, statt Toastscheiben schluckt das Gerät Spielmodule. Keine Sorge: Glühdrähte besitzt der Nintoaster nicht mehr, den Eindruck von Wärme vermittelt lediglich eine rote LED im Innern.



Wie MrBananaHump in seiner Beschreibung offen zugibt, kam die Projektidee nicht von ihm selbst: Die hat er nämlich von einem Youtuber namens vomitsaw abgeschaut, der bereits im Jahr 2010 eine entsprechende Anleitung auf Youtube präsentierte. So hundertprozentig zufrieden zeigt sich MrBananaHump auch noch nicht: "Meiner Meinung nach ist [der Nintoaster von vomitsaw] viel detailreicher und besser gemacht, als mein eigener Versuch. Bitte betrachtet dieses Album mehr als den Versuch eines armen College-Studenten an einem absurden Projekt", so der Kreativfan in seiner Beschreibung.

Für allgemeine Informationen und kommende Neuigkeiten zum Nintendo Entertainment System besucht ihr wie gewohnt unsere umfangreiche Themenseite. Das beliebte NES Classic Mini aus dem Hause Nintendo hatte Ende des vergangenen Jahres für Furore gesorgt, dennoch wurde die Produktion inzwischen wieder eingestellt.

Via Game Rant