Nach 3 Jahren: Speedrunner zockt alle 714 NES-Games durch

Seit 2014 versucht der Speedrunner Piotr Delgado Kusielczuk, auch bekannt unter dem Synonym "The Mexican Runner", alle NES-Spiele durchzuspielen, die jemals erschienen sind. 714 Titel sind es an der Zahl. Nun hat der Zocker sein Ziel erreicht, indem er das finale Level von Super Mario Bros. 3 abgeschlossen und Koopa-König Bowser in die Schranken gewiesen hat. Um seinen Erfolg zu feiern, an dem er drei Jahre "gearbeitet" hat, packte Kusielczuk die Gitarre aus uns begann vor Freude zu singen. Im gleichen Zug überflog er seine zehn besten Erinnerungen an die Zeit des Spielens. Insgesamt benötigte der ambitionierte Spieler fast 3.500 Stunden (das sind knappe 145 komplette Tage am Stück), um das Ziel zu erreichen.



Congrats to @TheMexicanRuner on beating ALL 714 NES GAMES with a time or 3435:12:24 - PB HYPE! - The 1st person in HISTORY to do so! pic.twitter.com/f7UEafy7IN — Big Jon @ Home (@BigJon06) 26. Februar 2017

Angefangen hat die Herausforderung, als ein Freund ihn aus Witz aufforderte, alle NES-Games durchzuspielen. Einige der Spiele waren von kurzer Dauer, so wie Super Mario Bros. 3. Andere allerdings, wie Piano Teaching System, beanspruchten mehr Zeit, als die meisten Rollenspiele. Die Liste der 714 Games umfasst alles, was jemals im nordamerikanischen Raum veröffentlicht wurde, sowie auch 35 PAL-exklusive Titel. Kusielczuk gilt somit nun als die erste Person weltweit, der dieses wahnwitzige Projekt abgeschlossen hat.

Quelle: Kotaku