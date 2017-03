In der vergangenen Woche hat Nintendo seine neue Hybrid-Konsole Nintendo Switch offiziell im Handel veröffentlicht. Die neue Hardware verbindet dabei die Vorteile eines Handheld mit denen einer stationären Konsole. In Japan hatte ein Bastler nun die Idee, ähnliche Funktionen in das Super Nintendo Entertainment System zu integrieren. Der Modder hat dafür in den vergangenen Wochen an der robusten Konsole herumgewerkelt und verschiedene Veränderungen vorgenommen.

Unter anderem hat der Bastler nicht nur einen LCD-Bildschirm, sondern auch den gesamten SNES-Controller in die Oberfläche der Konsole eingebaut. Die Spiele werden nun an der Oberseite der Hardware eingesteckt und erinnern damit sehr an die Bauweise eines klassischen Game Boy-Handhelds. Integrierte Lautsprecher mit einem Schalter für die Regulierung der Lautstärke befindet sich ebenfalls im portablen SNES. Über den Twitter-Account "huxarufaxara" wurde darüber hinaus ein Video veröffentlicht, das den SNES-Handheld mit dem Rollenspiel Final Fantasy V in Aktion zeigt.



Quelle: Kotaku