NES Classic Mini: Gigantischer Verkaufserfolg in Japan

Seit wenigen Tagen ist NES Classic Mini im Handel erhältlich. Zumindest theoretisch, denn verfügbar ist die winzig kleine Neuauflage von Nintendos 8-Bit-Heimkonsole in keinem uns bekannten Onlineshop. Beinahe logische Folge sind Mondpreise bei Ebay und Co. Gerüchte um eine künstliche Verknappung kamen auf, angeblich um den Hype noch weiter zu steigern. Der Blick auf die ersten nun bekannt gegebenen Verkaufszahlen des NES Classic Mini beziehungsweise Famicom Classic Mini scheint das nicht zu bestätigen.

Wie das Magazin Famitsu nämlich auf seiner Webseite berichtet, wurden vom NES / Famicom Classic Mini in den vier Tagen seit Verkaufsstart genau 262.961 Exemplare abgesetzt. Zum Vergleich: PS4 und Nintendo 3DS, die derzeit erfolgreichsten Plattformen in Japan, kamen in der ersten Novemberwoche jeweils auf nur etwas mehr als 30.000 Stück. Für den Westen liegen bislang noch keine Verkaufszahlen vor. Unseren Testbericht zum NES Classic Mini findet ihr hier. Hersteller Nintendo hat übrigens bereits versprochen, noch vor Weihnachten weitere Chargen an den Handel auszuliefern.

Quelle: Famitsu