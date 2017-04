Nintendo: Ist das der endgültige Abschied von 3D?

Nintendo verabschiedet sich heimlich still und leise vom 3D-Konzept, welches das Unternehmen Anno 2011 feierlich und voller Hoffnung eingeführt hatte. Der Prozess ist äußerst schleichend verlaufen, doch mit der Vorstellung des 2DS XL ist nun endgültig klar: 3D ist nun endgültig kein Verkaufsargument mehr und der 2DS XL wird wohl, ob seines günstigen Preises, einen großen Teil der verbleibenden Neukunden für sich gewinnen können.

3D ist schon lange nicht mehr marketingrelevant

Mit schmalen 150 Dollar kostet der 2DS XL eine ganze Ecke weniger als sein 3D-Verwandter, dessen ursprüngliches Königsfeature - der 3D-Effekt - von Nintendo seit Mitte 2012 in seinen Marketingunterlagen überhaupt nicht mehr extra erwähnt wird. Bereits die drastische Preissenkung von 250 auf 170 Dollar innerhalb nicht einmal eines Jahres, war das erste Anzeichen, dass Nintendos 3D-Feature nicht der Kaufgrund war, den das Unternehmen ursprünglich ausgemacht hatte. Die Leute interessierten sich auch in anderen Branchen eher leidlich für 3D.

Das ging soweit, dass einige TV-Firmen inzwischen weitgehend oder komplett auf die Integration von entsprechenden Panels in ihren Geräten verzichten und es gab sowohl bei den TV-Konsumenten, als auch beim 3DS durchaus Kunden, welche die 3D-Option nur deshalb in Kauf nahmen, da es keine (oder im Falle der Fernseher) oft nur unzureichende Möglichkeiten gab, Geräte ohne den Effekt zu erwerben.

Spiele unterstützen das Feature kaum mehr

Kein Zweifel: Es existieren sicher genügend Personen, die auf 3D nicht verzichten möchten. Deshalb wird Nintendo aus gutem Grund auch weiterhin an der klassischen 3DS-Option festhalten. Doch ein nicht unerheblicher Teil der Gamer pfeift auf das angebotene Handheld-3D, welches zudem bei einigen Personen zu Augenschmerzen und Unwohlsein führen kann. Es macht deshalb absolut Sinn, den 2DS endlich "erwachsen" werden zu lassen und ihm das Clamshell-Design zu verpassen, welches so viele Spieler lieben. Schließlich störten sich genügend Spieler am "Knubbeldesign" des Ur-2DS

3D ist tot

Die Spiele ziehen seit jeher ohnehin kaum gameplayrelevanten Nutzen aus den 3D-Kapazitäten des Geräts. Lediglich Super Mario 3D Land macht Anstalten, Geheimnisse über das 3D-Feature leichter sichtbar zu machen. Ansonsten spielt 3D lediglich eine rein visuelle Rolle. Wenig verwunderlich, bot Nintendo doch von Anfang an die Option, 3D abzuschalten. Sollte ein 3DS-Nachfolger erscheinen, ist damit zu rechnen, dass Nintendo auf ein anderes Gimmick setzt. Momentan führt man zu Ende, was man begonnen hat, ohne explizit zugeben, dass man 3D intern schon lange für tot erklärt hat. Der 2DS ist aus Nintendos Sicht wohl vor allem eines: Ein 3DS, wie er rein konzeptionell wohl schon von Vornherein hätte erscheinen sollen.