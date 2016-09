Ninja Theory: ​Video-Vorstellung des Studios hinter Hellblade, DmC, Enslaved & mehr

17.09.2016 um 11:15 Uhr Das Team von Ninja Theory blickt in diesem Video auf die bisherigen Projekte und die Leistungen im Bereich Motion Capturing zurück. Ninja Theory zeichnet unter anderem verantwortlich für Heavenly Sword, Enslaved und DmC. Derzeit arbeitet das in Cambridge ansässige Studio an Hellblade: Senua's Sacrifice. Nina Theory präsentiert im Video nicht nur Arbeitsproben aus unterschiedlichen Entwicklungsbereichen wie Welt-Design und Animation, sondern zeigt sich vor allem im Bereich des Motion Capturing stolz. Für Hellblade entwickelte das Team sogar eine Möglichkeit, Cinematic-Sequenzen in Echtzeit zu erstellen während die Schauspieler vor der Kamera agieren.

Mehr zu Ninja Theory findet ihr auf unserer Themenseite.