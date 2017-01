Dexed - Trailer: ​Bunter PSVR-Shooter von Ninja Theory im Video

30.01.2017 um 09:15 Uhr Mit Dexed veröffentlicht das Team von Ninja Theory (DmC, Hellblade) sein erstes Spiel für Playstation VR. Und der Rail-Shooter ist vor allem eines: bunt. In Dexed schießt ihr euch auf vorgegebenen Pfaden durch eine fantasievoll gestaltete Welt. Der VR-Shooter erschien bereits im Herbst 2016 für PC. Für die Playstation 4 wird Dexed in Europa am 1. Februar 2017 veröffentlicht.

