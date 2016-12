Nier: Automata: ​Demo noch für dieses Jahr geplant

Auf das Rollenspiel Nier: Automata warten derzeit viele Fans der Serie, da der Vorgänger bei einigen RPG-Spielern schon Kultstatus erreicht hat. Im kommenden Jahr wird die Fortsetzung für PC und Playstation 4 erscheinen.

Doch Square Enix macht den Fans vorab ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk. Denn am 22. Dezember scheint im Playstation Network eine Demo zum Rollenspiel. Diese steht vorerst exklusiv für die Playstation 4 zur Verfügung. Ob später auch eine Probierversion für die PC-Fassung erscheinen wird, ist aktuell nicht bekannt.

In der Demo wird es eure Aufgabe sein, mit der Heldin 2B in einer verlassenen Fabrik nach einer Superwaffe zu suchen. Die Demo soll euch schon mal einen guten Einblick in das Spielgeschehen und die Spielmechaniken geben.

Nier: Automata erscheint am 10. März 2017 in Europa für Playstation 4. Die PC-Version soll irgendwann 2017 folgen.

Quelle: Twitter via 4Players