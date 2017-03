Nier: Automata: Mod behebt Ruckeln bei Zwischensequenzen

Das Action-Rollenspiel Nier: Automata ist ein gutes Spiel, wie ihr auch in unserem Test nachlesen könnt. Doch die PC-Version hat momentan noch mit Problemen zu kämpfen, darunter starkes Ruckeln während der Zwischensequenzen, weswegen mache Spieler den Titel nicht richtig genießen können.

Noch bevor Square Enix einen offiziellen Patch veröffentlicht hat, haben sich Modder der Sache angenommen. Mit der neuesten Version der Far-Mod gehören die Ruckler jetzt der Vergangenheit an. Mod-Entwickler Kaldaien konnte das Problem beheben, indem er die Limitierung der Frame Rates aufhob.

Die Community arbeitet aber weiterhin an Mods. Modder Durante kündigte beispielsweise an, an Verbesserungen der Bloom- und "God Ray"-Grafikeffekte zu werkeln. Damit dürfte Nier: Automata auch auf dem PC bald nicht nur in Sachen Story, sondern auch von der Technik her überzeugen.

Quelle: WCCFTech