Nier: Automata: PC-Version des Action-RPGs ist erschienen

Habt ihr schon darauf gewartet, das Action-Rollenspiel Nier: Automata auch am PC spielen zu können, dann ist es jetzt soweit!

Square Enix hat die PC-Fassung veröffentlicht. Nun erlebt ihr die Abenteuer des YoRHa-Trupps auch am Computer. Die Geschichte dreht sich dabei um die Androiden 2B, 9S und A2, die sich auf der gefährlichen Mission befinden, eine von der Menschheit verlassene Welt zurückzuerobern. Dabei kommen sie einer längst vergessenen Wahrheit auf die Spur.

Die PC-Version bietet in der Day One Edition ein Wendecover sowie fünf DLCs. Die Day One Edition für PC könnt ihr euch ab sofort zulegen. Wollt ihr wissen, wie sich Nier: Automata spielt und was euch im RPG erwartet, dann lest euch unseren Test zum Spiel durch. So viel vorweg: Wer auf gut erzählte Geschichten und viel Action steht, der macht mit dem Kauf nichts falsch.

Quelle: Pressemeldung