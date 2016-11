Nier: Automata: Action-RPG wird für PS4 Pro optimiert - Xbox-One-Fassung könnte folgen

Im kommenden Jahr wird Square Enix das Action-Rollenspiel Nier: Automata veröffentlichen. Damit erscheint das Spiel also nach dem Release der Playstation 4 Pro, der am 10. November stattgefunden hat. Die Fans interessiert nun natürlich brennend, ob das RPG an die PS4 Pro angepasst wird.

Producer Yosuke Saito erklärte, dass das Team derzeit an Optimierungen für Sonys neue 4k-Konsole arbeitet. Man möchte 60 fps erreichen und 4k-Grafikqualität bieten. Dabei ließ er allerdings offen, ob das Team natives 4k für das Spiel nutzt oder, ob die Auflösung hochskaliert wird. Auch, welche weiteren Optimierungen an der Grafik vorgenommen werden verriet er nicht.

Darauf angesprochen, ob Nier: Automata auch für die Xbox One erscheinen wird, meinte er, dass das Team zwar entsprechende Überlegungen anstelle, es aber aktuell keine konkreten Pläne geben würde. Ob das Action-RPG auch auf der Xbox One erscheint, hängt in erster Linie vom Erfolg auf der Playstation 4 und dem PC ab.

Nier: Automata wird am 27. Februar 2017 in Japan erscheinen. Ein genaues Releasedatum für den Westen steht noch nicht fest. Es ist nur bekannt, dass es 2017 soweit sein soll.

Quelle: 4Players