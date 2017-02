Nier: Automata - Square Enix vermeldet Gold-Status, März-Relase gesichert

Die PS4-Version von Nier: Automata hat den sogenannten Gold-Status erreicht. Das hat der zuständige Produzent Yosuke Saito von Publisher Square Enix nun via Twitter bekannt gegeben. Das Japano-Rollenspiel gilt damit als fertiggestellt. Wobei Entwickler Platinum Games sicherlich schon an Post-Launch-Updates und / oder DLCs arbeiten dürfte, also wohl keineswegs die Hände in den Schoß legt. Nier: Automata erscheint am 23. Februar zunächst im Herkunftsland Japan und am 10. März dann auch hierzulande. Die ebenfalls angekündigte PC-Version hat noch keinen Release-Termin.





Nier: Automata kann für die PS4 natürlich auch schon vorbestellt werden. Exklusiv im Online-Shop von Square Enix gibt es die sogenannte Black Box Edition. Diese enthält, neben dem Spiel selbst im aufwendig gestalteten Steelbook, eine Sammlerfigur von Android 2B, ein 64 Seiten starkes Artbook, den Soundtrack mit 13 live eingespielten Songs und zusätzliche Bonus-DLCs. Der Preis ist allerdings nicht von schlechten Eltern: Satte 189,99 Euro werden für diese Sammlerausgabe fällig. Wer vor dem Kauf erst einmal reinspielen möchte, kann das dank der bereits verfügbaren Demoversion (PS Plus only) tun. Alle weiteren News und Infos findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu Nier: Automata.