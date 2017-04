Kurios: Weil sich Nier Automata millionenfach verkauft hat, ist auch das Interesse am 2010 veröffentlichten Vorgänger Nier gestiegen. Doch wer das japanische Action-Rollenspiel nachholen will, hatte zuletzt Probleme, eine Version zu finden - hier will Publisher Square Enix jetzt Abhilfe schaffen. Im Online-Shop des Unternehmens kündigte man an, Nier für die PS3 nachzuproduzieren - damit sind offensichtlich auch Retail-Versionen mit Blu-ray gemeint. Von der Xbox-360-Version ist dort zwar keine Rede, dafür lässt sich die Fassung für Sonys alte Konsole vorbestellen. Preis: 29,99 €.

Derweil gibt's für Nier Automata bald einen neuen DLC, der mit Bosskämpfen gegen Firmenbosse die Immersion bricht. Das passt zu den für westliche Verhältnisse schrägen japanischen Befindlichkeiten, die beim Action-Rollenspiel von Bayonetta-Entwickler Platinum Games unter anderem auch in der aufreizenden Kleidung der weiblichen Heldin zu Tage treten (siehe DLC-Trailer zum neuen Babydoll-Skin unten!). Wer sich daran nicht stört, erlebt mit Nier Automata aber laut dem Test eine einzigartige Science-Fiction-Geschichte, bei der mehrmaliges Durchspielen Pflicht ist.

Quelle: 4Players