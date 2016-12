Nier: Automata - PS4-Demo in Kürze exklusiv für Plus-Abonnenten

Am 22. Dezember erscheint die angekündigte Demoversion zu Nier: Automata. Das hat Publisher Square Enix soeben per Pressemitteilung bekannt gegeben. Verfügbar wird diese lediglich auf PS4 (Pro) sein und zwar exklusiv für Plus-Abonnenten. Ob das auch dauerhaft der Fall sein wird, bleibt allerdings abzuwarten. In der Demo-Mission muss der Spieler als Androidin 2B Jagd auf eine gigantische, feindliche Waffe machen. Schauplatz ist eine verlassene Fabrik.

Nier: Automata erscheint am 10. März 2017 für Sonys Heimkonsole. Obwohl zunächst anders angekündigt, scheint dieser Release-Termin nun doch nicht für die ebenfalls geplante PC-Version zu gelten. Ein offizielles Statement hierzu steht aber noch aus. Für die PS4 kann Nier: Automata auch schon vorbestellt werden. Neben der Standard Edition gibt es eine sogenannte Black Box Edition, die als Goodies eine Sammlerfigur, ein Artbook, den Soundtrack und diverse (kleinere) Bonus-DLCs enthält. Alle weiteren News und Infos findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu Nier: Automata.