Am 2. Mai ist der "3C3C1D119440927"-DLC für Nier: Automata erschienen. Für 13,99 Euro erhalten Käufe drei neue Kolosseum-Herausforderungen (mit den CEOs von Square Enix und Platinum Games als Bosse), Outfits aus Nier: Replicant, Masken mit einzigartigen Bonus-Effekten, neue Songs für die virtuelle Jukebox sowie weitere, in erster Linie kosmetische Gegenstände. Unterhalb könnt ihr euch den Launch-Trailer zum "3C3C1D119440927"-DLC für Nier: Automata ansehen.

Nier: Automata ist seit März für PC und PS4 erhältlich. Das Action-Rollenspiel schlägt sich gut an den Ladenkassen. Von Nier: Automata wurden inzwischen schon weit über eine Million Exemplare an den Mann und die Frau gebracht. Der überwiegende Teil davon sogar auf westlichen Märkten. Weshalb dieser Erfolg verdient ist, erfahrt ihr in unserem Test zu Nier: Automata. Alle weiteren News und Infos findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu Nier: Automata.