Square Enix und Entwickler Platinum Games haben neue Informationen zu ihrem kommenden Action-Rollenspiel Nier: Automata veröffentlicht. Demnach soll das Game auf der leistungsstärkeren PS4 Pro in 1080p-Auflösung bei 60 Bildern pro Sekunde ausgegeben werden. Eine 4K-Auflösung ist nicht vorgesehen. Immerhin stellt das eine Verbesserung zur normalen PS4-Version dar, die in 1600x900 Pixeln über die Bildschirme flimmern wird. Beide Versionen sollen mit konstanten 60 fps laufen.

Die PS4 Pro-Version verfügt zusätzlich über Motion Blur. Daneben soll es verbesserte Beleuchtung, atmosphärische Effekte sowie mehr Details in Szenen und bei Schatten geben. Platinum Games Plan ist es, das Spiel so gut wie möglich aussehen zu lassen, ohne dabei die Auflösung hochzuschrauben. Nier: Automata soll nächstes Jahr am 10. März 2017 zunächst für die Sony-Konsolen erscheinen, später auch dann auch auf Steam für den PC. In wenigen Tagen soll es eine Demo-Version für PS4 geben - diese wird allerdings nur PS Plus-Abonnenten zur Verfügung stehen. Nier: Automata wird Open-World-Gameplay bieten und Spieler werden in der Lage sein, mehrere Charaktere zu steuern. Das Spiel stammt von Platinum Games, die in der Vergangenheit bereits Hits wie Bayonetta (2009) oder Vanquish (2010) erschaffen haben.

Quelle: Gamepur