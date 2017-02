Von Publisher Bandai Namco gibt es heute auch einen neuen Gameplay-Trailer zum Japano-Rollenspiel Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom. Gezeigt wird ein Rundgang durch die, übrigens in einem eher realistischen Grafikstil gehaltene, Oberwelt sowie Kämpfe gegen diverse Monster - diese dann aber wieder im gewohnten, zuckersüßen Anime-Look. Die Party bekommt es unter anderem mit Mischwesen aus Riesengorilla und Stier zu tun, genannt Thogg.

Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom ist wie auch der erfolgreiche Vorgänger wieder bei Level 5 in der Mache. Ehemals nur für Sonys PS4 angekündigt, wurde gerade erst vor wenigen Tagen überraschend auch eine PC-Fassung bestätigt. Die Hauptrolle in Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom spielt der junge König Evan, der seinen Untertanen ein möglichst friedvolles und unbeschwertes Leben ermöglichen will. Noch unbekannte böse Mächte haben natürlich etwas dagegen, weshalb es erneut zum Konflikt kommt. Erscheinen soll Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom im laufenden Jahr. Einen konkreten Release-Termin gibt es noch nicht. Alle weiteren News und Infos findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom.