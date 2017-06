Das Rollenspiel Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom erscheint am 9. November 2017 für PS4 und PC via Steam in Europa. Dies teilt Publisher Namco Bandai im Zuge er US-Spielemesse E3 2017 mit. Für den Nachfolger des erfolgreichen Ni No Kuni: Der Fluch der weißen Königin entsteht beim Professor Layton-Entwickler Level-5. Das Charakter-Design stammt aus der Feder von Yoshiyuki Momose, einem ehemaligen Artist beim weltberühmten Studio Ghibli. Die Komposition der Musik übernimmt Joe Hisaishi. Im neuen Abenteuer betreten Spieler die Welt von Ding Dong Dell.

In dieser Welt lebten einst Menschen, Katzen und Mäuse in friedvoller Harmonie. Nach einem Putsch wird der junge König Evan aus dem Königreich verbannt. Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom erzählt die Geschichte des abgesetzten Königs und seiner Reise zu einem neuen Königreich, indem er die komplette Welt wiedervereint. Weitere Meldungen, Videos und spannendende News von der Electronic Entertainment Expo aus Los Angeles findet ihr zusammengefasst auf unserer prall gefüllten E3-Themenseite.