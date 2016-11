Super Mario: Horror-Kurzfilm von Fans zeigt was passiert, wenn Mario stirbt

Bunte Welten, charmant-lustige Schildkröten- und Pilzgestalten, fröhliches Hintergrundgedudel... das Universum von Nintendo-Maskottchen Super Mario ist wahrlich nicht für seine Kinderuntauglichkeit bekannt - seit jeher prangt das Logo der uneingeschränkten (oder zumindest sehr geringen) Altersfreigabe auf den meisten Verpackungen unseres liebsten Klempners. Doch damit ist heute Schluss: Die kreativen Fans des YouTube-Kanals Nukazooka haben einen inzwischen rund 2,5 Millionen mal geklickten Kurzfilm kreiert, der demonstriert, was passiert, wenn Mario stirbt und aus der Welt fällt. Tatsächlich wird dieser nämlich nicht, wie wir immer dachten, einfach an den Anfang zurückgesetzt, sondern fällt in eine düstere Unterwelt, in der es vor zombieartigen Frankensteinkreationen aus dem Mario-Universum nur so wimmelt. Das Ergebnis könnte so auch direkt aus einem bedrückenden Horrorfilm stammen.



Der Kanal Nukazooka offenbart noch zahlreiche weitere kreative Werke mit Videospielhintergrund, darunter etwa das vor acht Monaten erschienene Portal vs. Half-Life, in dem sich Gordan Freeman einen erbitterten Kampf mit Portal-Protagonistin Chell liefert. Weitere Videos tragen vielversprechende Titel wie Mario vs Minecraft, Fallout vs Skyrim, Zelda vs Peach und Pokémon Go Gets Too Real. Insbesondere Mario wird immer wieder Teil kreativer Fanfilme: Erst vor wenigen Wochen hatte ein YouTube-Video das charakteristische Spielprinzip der Super-Mario-Galaxy-Reihe parodiert.

via Filmstarts