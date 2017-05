02:11

War Machine - Trailer: Brad Pitt planlos im Krieg Embed-Code <object id="flowplayer" width="669" height="402" class="playerStyle" data="http://www.videogameszone.de/commoncfm/flowneu/flowplayer/flowplayer.unlimited-3.2.15.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="movie" value="http://www.videogameszone.de/commoncfm/flowneu/flowplayer/flowplayer.unlimited-3.2.15.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="flashvars" value="config=http://www.videogameszone.de/commoncfm/flowneu/config_emb_js.cfm%3Fvid%3D73936%26a%5FicategoryId%3D7%26article%5Fid%3D1227629%26product%5Fid%3D259629%26sAdSetCategory%3Ddefault" /></object> Für die Verwendung in unseren Foren: [ctecvideo]73936[/ctecvideo]

War Machine - Trailer: ​Brad Pitt planlos im Krieg

11.05.2017 um 11:15 Uhr Netflix veröffentlichte einen neuen Trailer zum Satirefilm "War Machine", der ab 26. Mai beim Streaming-Anbieter zu sehen ist. In der Hauptrolle: Brad Pitt als größenwahnsinniger US-General, der zum Befehlshaber der NATO-Streitkräfte in Afghanistan aufsteigt - scheinbar ohne zu wissen, was er da eigentlich tut. Regie führte David Michôd (Königreich des Verbrechens). Neben Brad Pitt sind unter anderem auch folgende Schauspieler beteiligt: Anthony Michael Hall, Will Poulter, Alan Ruck, Josh Stewart, Meg Tilly, Tilda Swinton und Sir Ben Kingsley.

Mehr zu Netflix findet ihr auf unserer Themenseite.