The OA: ​Überraschung! Trailer und Starttermin zu Netflix-Mystery-Serie

13.12.2016 um 13:15 Uhr Netflix kündigte überraschend den Starttermin für The OA an. Los geht's noch vor Weihnachten. Worum es geht? Versucht doch, es anhand des Trailers herauszufinden. Das Video veröffentlichte Netflix ebenso unvorhergesehen wie die Ankündigung der Erstausstahlung kam: Die erste Staffel von The OA soll bereits ab dem 16. Dezember bei Netflix zu sehen sein, die Season besteht aus acht Folgen. Dass Netflix an The OA arbeitet, war bekannt - nennenswerte Details zur Serie gab es aber kaum. Geleitet wird die Serie von Brit Marling und Zal Batmanglij (The East). Zur Besetzung gehören unter anderem Scott Wilson (The Walking Dead), Will Brill (King Kelly) und Emory Cohen (Brooklyn).

