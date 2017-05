02:39

Glow: Großartige Ladies des Wrestling - Trailer zur Netflix-Serie

16.05.2017 um 12:32 Uhr Eine Frauentruppe soll zu Wrestling-Superstars werden - so die Prämisse der nächsten Netflix-Serie. Wie das aussieht? Das zeigt dieser Trailer. Glow erzählt die fiktive Geschichte der erfolglosen Schauspielerin Ruth Wilder (Alison Brie, bekannt unter anderem aus Community), der als letzte Chance für Erfolg nur noch eine fragwürdige Wrestling-Liga bleibt. Produziert wird Glow unter anderem von Jenji Kohan (Weeds, Orange is the New Black). Die erste Staffel startet am 23. Juni auf Netflix.

