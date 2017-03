Netflix: Interaktive TV-Serien und Filme geplant

Netflix will seine Millionen Zuschauer zukünftig mehr einbinden. Der führende Anbieter für Video-On-Demand-Services plant die Einführung interaktiver TV-Serien und Filme. Bei älteren Semestern werden jetzt die Alarmglocken schrillen: Derartige Experimente im Bereich der Computer- und Videospiele waren in den 1990er Jahren krachend gescheitert, woraufhin das Genre für mehrere Jahre beinahe gänzlich von der Bildfläche verschwand, und erst mit den Werken von Quantic Dream (Heavy Rain, Beyond: Two Souls) oder Telltale Games (The Walking Dead, Wolf Among Us) eine Art Wiederauferstehung feierte.

Erste Testläufe mit interaktiven Streaming-Inhalten plant Netflix bereits für das laufende Jahr 2017 mit einer Kinderserie, in der ein bereits etablierter, allerdings noch nicht genannter Charakter in der Hauptrolle zu sehen sein soll. Konkret wird Netflix an dieser Stelle nicht. Dabei soll es, so hat es zumindest den Anschein, aber keineswegs bleiben. Laut Netflix-Mitgründer und aktuellem -Geschäftsführer Reed Hastings soll Interaktivität in Zukunft ein geradezu "zentrales Element" der Konzernpolitik sein.

