Zum DVD- und Blu-ray-Start von Hannibal und Lilyhammer könnt ihr tolle Preise gewinnen. Unter anderem könnt ihr einen von zwei Denon Kopfhörern im Wert von je 220 Euro gewinnen. Außerdem gibt es Blu-ray- und DVD-Boxen abzustauben.

Das könnt ihr gewinnen

2 x je 1 Denon Kopfhörer im Wert von je 220 Euro

je 1 Blu-ray Box Lillyhammer

je 1 Blu-ray-Box Hannibal

So macht ihr mit

Ihr wollt teilnehmen? Schreibt uns eine Mail, in der ihr die folgende Gewinnspielfrage beantwortet: Welche Blu-ray-Boxen könnt ihr gewinnen?

A) Hanni und Nanni

B) Lilly und Billy

C) Hannibal und Lilyhammer

Schreibt uns außerdem, warum ihr eine der beiden Serien besonders für gelungen haltet und welche euch besser gefällt. Schickt die richtige Antwort zusammen mit dem Text, eurem vollständigen Namen und eurer vollständigen Adresse an gewinnspiel@pcgames.de. Als Betreff wählt ihr "Lilly & Hanni". Das Gewinnspiel läuft vom 22. November 2016 bis zum 22. Dezember 2016 um 23:59 Uhr. Alle Mails, die danach eintreffen, werden in der Auswahl nicht mehr berücksichtigt. Falsche Antworten oder fehlende Texte werden aussortiert. Hier geht's zu unseren Teilnahmebedingungen. Bilder der Preise könnt ihr am Ende dieser Zeilen in der Galerie ansehen. Hannibal & Lilyhammer: Gewinnt zum Heimkino-Start tolle Preise. (2) Quelle: Denon

Stylish und klangstark: Der Denon AH-MM200

Die Music Maniac Reihe des Audioexperten Denon ist für alle, denen guter Sound wichtig ist. Ob im Alltag oder zu Hause: Die On Ear-Kopfhörer liefern ein besonders natürliches Klangbild und verbinden klassischen Stil mit einem modernen Touch. Für optimalen Komfort sind im Lieferumfang zwei abnehmbare Audiokabel enthalten, von denen eines mit einer Fernbedienung und einem Mikrofon für Smartphones oder andere Mobilgeräte versehen ist. Eine passende Tragetasche und ein 6,3-mm-Kopfhörer-Adapater für den Anschluss an das heimische HiFi-System sind ebenfalls dabei. www.denon.de

Zum Inhalt HANNIBAL

Alle drei Staffeln der Crime-Serie um den berühmtesten Kannibalen der Filmgeschichte: Dr. Hannibal Lecter. Thematisch einzuordnen vor den Ereignissen in "Roter Drache", schildert die verstörende und extrem fesselnde Crime-Serie den Beginn der unglaublichen Beziehung zwischen Hannibal und FBI-Agent Will Graham. Ein alles überragender Mads Mikkelsen brilliert an der Seite von Hugh Dancy ("Black Hawk Down", "King Arthur") und Laurence Fishburne ("Matrix") in visuell stimmungsvoller und allzeit bedrohlicher Umgebung unter Showrunner Bryan Fuller ("Pushing Daisies", "Heroes"). Nichts für schwache Nerven! Kommt inklusive 36-seitigem Booklet mit Abbildungen und Kommentaren des Hannibal Cast.

Zum Inhalt LILYHAMMER

Die kompletten drei Staffeln der schwarzhumorigen Gangsterserie mit "The Sopranos"-Star Steven Van Zandt. Auf 6 DVDs und 3 Blu-rays wird die Geschichte von Frank Tagliano erzählt. Tagliano ist Mitglied der New Yorker Mafia und sagt in einem Prozess gegen seinen eigenen Boss aus. Bedingung: die Aufnahme in ein Zeugenschutzprogramm des FBI. Fortan baut er sich unter dem Namen Giovanni "Johnny" Henriksen ein Leben im norwegischen Lillehammer auf und hat nicht nur mit den kulturellen Unterschieden zu kämpfen! LILYHAMMER ist die erste Koproduktion von Netflix und war in Norwegen ein absoluter Straßenfeger!