Netflix hat eine Serie zu Konamis Castlevania-Reihe angekündigt. Die erste Episode soll in diesem Jahr an den Start gehen. Wann genau, ist nicht bekannt. Produziert wird Castlevania von Michael Hirshs neu gegründetem Studio Wow Unlimited Media. Das lässt vermuten, dass es sich um eine Animations- und keine Realfilm-Serie handeln dürfte. Hirsh machte sich in der Vergangenheit in diesem Bereich einen Namen mit kindgerechten Serien wie World of Quest, Spider Riders oder Zoboomafoo.

Castlevania hingegen dürfte eher für ein erwachsenes Publikum gedacht sein, wenn - wie bislang allerdings lediglich vermutet - auch Adi Shankar (Killing Them Softly, Lone Survivor) an der Netflix-Adaption mitarbeitet. Shankar ließ seine Follower bei Facebook nämlich schon vor einigen Monaten wissen, dass er gemeinsam mit Fred Seibert und Kevin Klonde an einer TV-Mini-Serie zu Castlevania arbeite, die "düster, satirisch und extrem brutal" sein und außerdem das "gesamte Vampir-Subgenre auf den Kopf stellen" werde. Ob es sich tatsächlich um dasselbe Projekt handelt, bleibt aber noch abzuwarten.

Quelle: The Globe and Mail, Gizmodo